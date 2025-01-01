Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе труб и фитингов на сумму от 50 000 рублей
Каталог

Смесители

Смесители
Смесители для раковиныСмесители для раковины
Смесители для кухниСмесители для кухни
Смесители для бидеСмесители для биде
Смесители для ванны и душаСмесители для ванны и душа
Душевые системыДушевые системы
Смесители для душевой кабиныСмесители для душевой кабины
Смесители напольныеСмесители напольные
Смесители на борт ванныСмесители на борт ванны
Комплектующие для смесителей и душевых системКомплектующие для смесителей и душевых систем
Цена, ₽
0
Цена за:
Производитель
0
Цвет
0
Название
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Белый хром
Код товара: 86754
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1001N ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1001N Хром
Код товара: 53376
8 910 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Никель 5.001
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Никель 5.001
Код товара: 53377
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1011 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1011 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1011 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Хром
Код товара: 53378
6 075 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Черный матовый
Cмеситель для раковины Grocenberg GB1011 Черный матовый
Код товара: 53379
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Белый хром
Код товара: 53380
9 720 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Золото
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Золото
Код товара: 53381
12 150 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Хром
Код товара: 53382
8 910 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный матовый
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный матовый
Код товара: 53383
10 125 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2001 Черный хром
Код товара: 53384
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Белый хром
Код товара: 53385
8 424 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 БронзаCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 БронзаCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Бронза
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Бронза
Код товара: 53386
12 150 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ГрафитCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ГрафитCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Графит
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Графит
Код товара: 53387
12 150 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ЗолотоCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ЗолотоCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Золото
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Золото
Код товара: 53388
12 150 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Матовый золотоCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Матовый золото
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Матовый золото
Код товара: 53389
12 150 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 НикельCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 НикельCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Никель
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Никель
Код товара: 53390
10 125 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Хром
Код товара: 53391
7 938 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовый
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2007 Черный матовый
Код товара: 53392
10 125 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Хром 5.001
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Хром 5.001
Код товара: 53393
7 938 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Черный матовыйCмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Черный матовый
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2008 Черный матовый
Код товара: 53394
10 125 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Белый хром
Код товара: 53395
6 642 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Бронза
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Бронза
Код товара: 53396
10 935 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Золото
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Золото
Код товара: 53397
10 530 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Никель
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Никель
Код товара: 53398
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2009 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Хром
Код товара: 53399
6 075 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Черный матовый
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2009 Черный матовый
Код товара: 53400
9 315 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Белый хромCмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Белый хром
Код товара: 53401
5 832 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2010 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2010 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2010 ХромCмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2010 Хром
Код товара: 53402
5 427 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2022 Хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2022 Хром
Код товара: 53403
7 614 /шт.
шт.
-10% по промокоду RIGA!
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2033 Белый хром
Cмеситель для раковины Grocenberg GB2033 Белый хром
Код товара: 53404
Цена по запросу
шт.

В нашем магазине представлен широкий ассортимент смесителей от ведущих производителей. Мы предлагаем качественные смесители по доступным ценам.

У нас вы найдёте смесители для кухни, ванной комнаты, душа и других помещений. Мы предлагаем смесители разных стилей и цветов, чтобы каждый клиент мог выбрать подходящий вариант.

Наши смесители изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность. Они оснащены современными механизмами, которые обеспечивают комфортное использование и экономию воды.

Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и предоставляем гарантию на все товары.

Если вы ищете надёжный и качественный смеситель, то обратитесь в наш магазин. Мы поможем вам выбрать подходящий вариант и ответим на все ваши вопросы.

